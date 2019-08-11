Новый класс электрического двигателя

Благодаря принципу работы турбины Huntstable можно существенно удешевить производство двигателей, основой для которых будут железо-ферритовые магниты, а не дорогостоящие неодимовые. И по сравнению с двигателем с постоянными магнитами они будут выдавать большой крутящий момент при более низких оборотах.Предложенная электрическая турбина Huntstable использует не один, а сразу четыре ротора с необычной компоновкой магнитов. При этом во время вращения количество обмоток, с которыми взаимодействуют роторы, может быть переменным благодаря специальной конструкции концевых пластин, вращающихся независимо. Таким образом, в новом классе двигателя мощность и крутящий момент значительно меньше зависят от воздействия магнитного поля.В ходе испытаний специалистам удалось добиться троекратного роста крутящего момента, увеличение мощности на уровне 200% и снижения энергопотребления на 10% по сравнению с традиционными электродвигателями.О стоимости новинки пока неизвестно.