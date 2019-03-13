Новый кнопочный телефон Fly Banana

Дисплей телефона обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей, размер диагонали составляет 2,4 дюйма. Камера имеет маломощный оптический сенсор на 0,1 МП. Телефон может работать с двумя SIM-картами. За энергоснабжение отвечает батарея на 800 мАч. Выход Fly Banana можно рассматривать как своеобразный вызов аппарату Nokia 8110 4G.Новинка снабжена FM-тюнером, фонариком, беспроводным адаптером Bluetooth и медиаплеером. Для хранения музыкальных треков можно воспользоваться слотом расширения microSD.Стоимость смартфона составит 1190 тысяч рублей.