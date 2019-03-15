Новый компактный кроссовер Tesla Model Y

Tesla выпустила свой первый компактный внедорожник Y. Цены на новое транспортное средство начинаются от $39 000 за стандартную комплектацию.

Модель Y вмещает семь человек и имеет панорамную стеклянную крышу, передний багажник и складные задние сиденья. Вход без ключа позволит разблокировать автомобиль с помощью мобильного приложения, а информационно-развлекательная система автомобиля управляется с помощью одного 15-дюймового сенсорного экрана на приборной панели.

Производитель утверждает, что модель Y развивает скорость от 0 до 60 миль в час за 3,5 секунды с максимальной скоростью 150 миль в час. Стандартная батарея сможет проехать 230 миль без подзарядки, в то время как дальняя версия будет работать 300, что делает ее практичным вариантом для езды за город. Поставки моделей более высокого класса (большой дальности, полный привод) начнутся в третьем квартале 2020 года, а стандартная версия появится в начале 2021 года.