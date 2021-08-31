Новый контент Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation выходит в октябре

InXile объявили о выпуске нового дополнения Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation.

Дополнение Cult of the Holy Detonation продолжает приключения в игре Wasteland 3, добавляя в сюжет комплекс в горе Шайенн, где полно новых персонажей, врагов, интересных сражений, а также уникальных видов мощного оружия и брони. Отряду рейнджеров придется столкнуться с невиданными доселе сражениями, что потребует неординарных решений в и без того уже продуманной тактике боев. Столкнувшись с невероятными трудностями, рейнджерам придется отключать реакторы, зачищать системы вентиляции и задействовать защитные контрмеры, чтобы остановить нескончаемый поток опасных мутантов и машин в полуразрушенном военном бункере.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation выйдет 5 октября на ПК, консолях Xbox и PlayStation.

Комментарии и отзывы Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation
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