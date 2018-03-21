Новый мини-ПК GIGABYTE получил процессор Intel Gemini Lake

2018-03-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - GIGABYTE GB-BLCE-4000C; [100]
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент мини-компьютеров моделью GB-BLCE-4000C, которая может выступить в роли офисного ПК, медиацентра или простенькой игровой системы. Новинка оснащается двухъядерным процессором Celeron N4000 (Intel Gemini Lake) с частотой 1,1–2,6 ГГц и графическим контроллером Intel UHD Graphics 600, до 8 ГБ оперативной памяти DDR4 в виде одного модуля SO-DIMM, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом Serial ATA 3.0 и толщиной 7,0/9,5 мм, сетевым контроллером Gigabit LAN (Realtek RTL8111HS), звуковым кодеком Realtek ALC891 и адаптером беспроводной связи Intel Dual Band Wireless-AC 3168. Железо заключено в корпус объёмом всего 0,67 литра.

Из интерфейсов здесь предусмотрены порты USB 3.0 и USB3.0 Type-C, гнёзда для наушников и микрофона на лицевой панели, два порта USB 3.0, интерфейсы HDMI 1.4b и D-Sub, гнездо для сетевого кабеля на задней панели. В качестве операционной системы заявлена Windows 10.


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