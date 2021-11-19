Новый мини-ПК LattePanda 3 Delta

Новый мини-компьютер LattePanda 3 Delta, созданный на базе предыдущих систем мини-ПК компании, оснащен новейшим мобильным четырехъядерным процессором Intel N5105 11-го поколения, обеспечивающим пиковую частоту до 2,9 ГГц. Ультратонкий дизайн имеет толщину всего 16 мм, что позволяет использовать мини-ПК малого форм-фактора для множества различных проектов.

По сравнению с предыдущими карманными компьютерами от компании, процессор в два раза быстрее, а его графическая производительность в три раза выше, предлагая достаточно мощности для просмотра видео 4K HDR и даже для некоторых тяжелых игр AAA. Из-за повышенной мощности мини-ПК LattePanda 3 Delta его инженеры оснастили компьютер охлаждаемой площадью на 50% большей и модернизированным охлаждающим вентилятором, благодаря чему 3 Delta оставался холодным даже при больших нагрузках. LattePanda 3 Delta имеет размеры всего 125 x 78 x 16 мм и представляет собой 4-ядерный 4-поточный компьютер, оснащенный процессором Intel.

LattePanda 3 Delta оснащен высокочастотной оперативной памятью LPDDR4 2933 МГц, предлагающей пользователям до 8 ГБ, что в два раза больше, чем у предыдущих мини-компьютеров от LattePanda. Встроенное хранилище также было увеличено вдвое, предлагая до 64 ГБ eMMC V5.1 с поддержкой M.2 NVME и SATA SSD, что позволяет легко расширять компьютер в соответствии с вашими потребностями и легко управлять крупными проектами данных.

LattePanda включает в себя несколько полезных функций с 3 Delta, в том числе сторожевой таймер и решение для автоматического включения питания, позволяющее мини-ПК работать без присмотра при необходимости. Если операционная система мини-ПК выйдет из строя, компьютер автоматически перезагрузится с того места, на котором он остановился, без вмешательства человека.
Комментарии и отзывы LattePanda 3 Delta
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