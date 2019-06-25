Новый мобильный чип Helio P65

Фирменная технология MediaTek CorePilot выполняет интеллектуальное управлением задачами, температурой и отслеживает привычки пользователя, чтобы постоянно поддерживать максимальную производительность. Чипсет поддерживает функцию пробуждения устройства голосом. MediaTek также разделила аудиоканалы голосового управления, телефоных звонков, мультимедиа и игр.MediaTek Helio P65 включает два высокопроизводительных ядра Cortex-A75, работающих на частоте до 2,0 ГГц, и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 1,5 ГГц. В качестве графической подсистемы выступает видеоускоритель ARM Mali-G52 с частотой 820 МГц. Он поддерживает экраны с разрешением до 2520 х 1080 пикселей и аппаратное декодирование видео 2К на 30 fps c применением H.265 (HEVC) и VP9.О стоимости новинки пока неизвестно.