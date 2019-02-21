Новый мобильный чип памяти LPDDR5

JEDEC, Ассоциация твердотельных технологий объявили о выпуске новых чипов памяти LPDDR5, обещающих повышение производительности и энергоэффективности для будущих смартфонов.

По сравнению с текущим LPDDR4, LPDDR5 обеспечивает удвоенную скорость передачи данных с 3200 МТ / с до 6400 МТ / с. Новый стандарт также поставляется с 16-банковской программируемой и многочасовой архитектурой, обеспечивающей скорость передачи данных 51 МБ / с. Для повышения энергоэффективности был введен дополнительный режим «глубокого сна» наряду с функциями и Write-X. Data-Copy копирует данные с одного вывода ввода / вывода на другой без передачи информации остальным. А Write-X, отправляет данные с SoC на чип LPDDR5, что значительно снижает энергопотребление.