Новый мобильный чипсет Snapdragon 855 Plus

Plus-версия Snapdragon 855 отличается от базовой модели увеличенной на 4,2% частотой ядер Kryo Gold 485, графический процессор Adreno 630 в составе мобильной платформы работает на 15% быстрее.Новейший чипсет набрал 3623 балла в одноядерном тесте и 11367 — в многоядерном, побив рекорд Snapdragon 855 в 10 758 баллов, установленный ранее с тем же смартфоном. Первый смартфон Black Shark представлен в апреле прошлого года и использовал Snapdragon 845 с ядрами тактовой частотой 2,8 и 1,8 ГГц. В модели первого ROG Phone применялся вариант той же мобильной платформы с большей производительностью.О стоимости новинки пока неизвестно.