Новый мобильник F+ F195

Новинка под новым брендом Бренд F+ выпустила очень интересную модель. Новинка будет представлена с двумя сим картами. И по недорогой цене, так же новинка представлена пока в одном черном цвете. Для хранения музыкальной коллекции и фотоснимков можно использовать карты памяти формата microSD. За энергоснабжение гаджета отвечает батарея на 600 мАч.Новинка располагает экранной панелью, обеспечивающей разрешение 160 х 128 пикселей. Размер диагонали дисплея составляет 1,8 дюйма. Телефон оснащен камерой на 0,1 МП, беспроводным адаптером Bluetooth и mp3-плеером. Стоимость новинки составит 690 рублей.