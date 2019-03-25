Новый набор микросхем Qualcomm QCS400 для умных динамиков

Новейшая аудиосистема QCS400 (SoC) обеспечивает более точное распознавание пробуждаемых слов, улучшенное общее обнаружение голоса в громкой среде и более быстрое время отклика. Он также поддерживает «локальное» голосовое управление, поэтому для ответа не нужно подключать интеллектуальный динамик к Интернету. Qualcomm заявляет, что она должна обеспечить в 25 раз более длительное время ожидания при пробуждении голоса, поскольку набор микросхем улучшит энергоэффективность и срок службы батареи, что очень важно для портативных динамиков.

Чип также улучшает качество звука. Он имеет четырехъядерный процессор и выделенный аудио DSP, который поддерживает до 32 каналов звука. Он поддерживает форматы Dolby Atmos и DTS: X, а также усилитель Qualcomm DDFA и аудио aptX Bluetooth. Для устройств с дисплеем чипы QCS400 будут также включать графический процессор Adreno.