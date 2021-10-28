Новый настольный компьютер Beauty Meets Brawn для работы от XPS

XPS - один из самых востребованных брендов в индустрии ПК, который славится безупречным сочетанием элегантного дизайна и передовых технологий, но в устройстве XPS всегда есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Новый настольный компьютер XPS, который почти на 42% больше своего предшественника, представляет собой обширный набор технологий производительности нового поколения и более надежную архитектуру охлаждения, что делает его самым мощным настольным ПК XPS из когда-либо созданных.

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим художником или опытным виртуозом, оставайтесь в курсе событий с новым процессором Intel Core 12-го поколения для настольных ПК, который легко справляется с творческими проектами и игровым процессом наряду с самыми впечатляющими графическими опциями, доступными на рынке с либо графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30 Series (до 3090), либо графические процессоры AMD Radeon RX (до 6900 XT). В сочетании с памятью DDR5 следующего поколения, поддерживающей тактовую частоту до 50% выше, чем у DDR4, а также с поддержкой графики PCIe Gen5, новый настольный компьютер XPS обеспечивает невероятную мощность, чтобы помочь вам справиться с любой задачей, которую вы ему ставите.

Новый настольный компьютер XPS элегантно и продуманно разработан, чтобы легко вписаться в любую среду, как и все остальные устройства семейства XPS. Команда дизайнеров изучила новейшие материалы и протестировала различные варианты отделки, текстуры и цвета, чтобы сделать его менее похожим на ПК, а больше на естественный и аутентичный объект, который гармонично вписывается в ваше пространство с портами доступа, которые не отвлекают. Он доступен в двух стильных цветах - светлом и темном - включая Night Sky и полностью алюминиевый вариант Platinum silver. Пара алюминиевых ножек, которые выглядывают из основания, добавляют дополнительной устойчивости для ПК.