Новый ноутбук Lenovo Yoga Book C930 c чернильной клавиатурой

Компания Lenovo запускает новый ноутбук Yoga Book C930 с клавиатурой на электронных чернилах.

Это дает ему гораздо больше функциональности, чем его предшественник. При нажатии на сенсорную поверхность клавиатуры, устройство начинает вибрировать, чтобы обеспечить тактильную обратную связь.

Есть тачпад который скрывается во время печати текста. Так же клавиатура имеет режим блокнота, на котором вы сможете писать специальным стилусом входящий в комплект.

Он может сохранять ваши эскизы, а также переводить в печатный текст без единой ошибки. Цветной ЖК-экран работает с разрешением 2,560 x 1,600 в формате Full HD, по оценкам Lenovo вы получите 8,6 часов автономной работы.

Стоимость ноутбука будет составлять около 1000 долларов.