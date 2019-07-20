Новый привод Protean360+

Угловой модуль под названием Protean 360+ представляет собой комбинацию автономной универсальной трансмиссии, пневматической подвески и рулевого привода. Каждое мотор-колесо мощностью 107 лошадиных сил обеспечивает максимальный крутящий момент 1250 Н·м. Технология позволяет поворачивать колёса под углом 360 градусов — можно без труда выполнить параллельную парковку при минимальном расстоянии между соседними автомобилями.Компания Protean нашла оригинальный способ решения проблемы за счёт уникальной конструкции подвески колес. Новая технология позволит не только развернуть электромобиль на месте, но и выехать с парковки боком, если пространства для маневра окажется недостаточно.О стоимости модели пока неизвестно.