Новый процессор Apple A14 может работать на частоте 3GHz

Грядущий процессор Apple A14 для новых iPhone 12 появились на Geekbench. Согласно оценкам, в отличие от A13 в iPhone 11 и iPhone 11 Pro, A14 на 25% быстрее в одноядерных операциях и на 33% быстрее в многоядерных.

Apple A14 может стать первым мобильным процессором на базе технологии ARM, частота работы которого превысит 3 ГГц. Это подтверждают и различные сетевые источники: частота работы нового процессора достигает 3,1 ГГц. Если эти цифры верны, новинка оставит своих конкурентов далеко позади. Это также усиливает слухи о том, что Apple работает над компьютерами Mac на базе ARM.