Новый процессор Exynos 9820 от Samsung

2018-11-10, Автор - Ganibal; Продукт - Exynos 9820; [118]
14 ноября Samsung анонсирует свой новейший высококачественный мобильный чипсет. Об этом сегодня стало известно на официальной странице Exynos в Twitter. SoC будет использовать Galaxy S10 в следующем году, и ожидается, что он будет называться Exynos 9820.

Прошлые слухи говорят, что он будет оснащен двухъядерным NPU и октановым процессором, который станет трехкластерным процессором, два ядра Samsung Mongoose M4, два ядра ARM Cortex-A76 и 4 эффективных ядра ARM Cortex-A55. Чип будет производиться с использованием 7-нм EUV-процесса компании Samsung. Это позволит снизить энергопотребление на 50% и повысит производительность на 20%. Новый чипсет Exynos будет поддерживать 5G модем, который также разрабатывает Samsung (Exynos 5100).

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