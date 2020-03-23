Новый процессор Huawei Kirin 820 5G засветился в Geekbench

В сети появились некоторые спецификации нового среднебюджетного процессора компании Huawei.

Процессор Huawei Kirin 820 засветился в базе данных теста в Geekbench.

Процессор Kirin 820 набирает в одноядерном тесте 3490 баллов, а в многоядерном 11200 баллов. Также новый процессор Huawei Kirin 820 5G обходит в одноядерном тесте прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 855.

Ещё новый процессор Huawei Kirin 820 получит поддержку сети пятого поколения 5G. Процессор будет построен по 7-нанометровому техпроцессу и его оснастят четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55. Ещё ему приписывают графический ускоритель Mali-G77 и обновлённые NPU и ISP.