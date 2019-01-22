Новый процессор Samsung добавит флагманские функции в телефоны среднего класса

Samsung анонсировала свой новый процессор Exynos 7 Series, специально разработанный для того, чтобы привносить в смартфоны среднего класса флагманские функции. Он позволит снизить стоимость телефонов среднего класса без ущерба для производительности.

Благодаря своим восьми ядрам, Exynos 7 Series 7904 способен обеспечить расширенную поддержку мультимедиа, позволяющую встроить высококлассные функции. Новый процессор сможет обеспечить быстрый просмотр веб-страниц и запуск приложений, а также улучшенный пользовательский интерфейс благодаря высокой скорости сети и плавной многозадачности. Серия Exynos 7 поддерживает разрешение одной камеры до 32 мегапикселей, а также расширенную настройку с тремя камерами для улучшения качества изображения и сложных функций. Чипсет позволяет смартфонам с тройной камерой делать панорамные снимки с широкими углами или эффектом боке.

По словам Samsung, Exynos 7 Series 7904 был создан для чувствительного к цене рынку, которому нужны дешевые устройства с высококачественными функциями. Чипсет Exynos 7 Series 7904 уже запущен в серийное производство, поэтому первые смартфоны должны появиться к концу года.