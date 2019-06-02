Новый процессор от MediaTek со встроенным 5G модем

MediaTek выходит на рынок модемов для смартфонов 5G со своим новейшим чипом, который является первым в мире с интегрированным модемом 5G. MediaTek 5G SoC будет значительно дешевле аналогичных чипов от американской компании Qualcomm. Поэтому установка процессоров MediaTek 5G SoC позволит производителям смартфонов, значительно удешевить мобильные устройства, по сравнению с гаджетами, на которых будут устанавливаться чипы Snapdragon, поддерживающие технологию 5G.

Интегрированный набор микросхем 5G построен на 7-нм техпроцессе и состоит из модема Helio M70 5G, недавно анонсированного ARM Cortex-A77, Mali-G77 и блока обработки AI MediaTek. В сочетании с интеллектуальной экономией энергии и комплексным управлением питанием интегрированный чипсет MediaTek 5G экономит физическое пространство внутри устройства и увеличивает срок службы аккумулятора. Также новый чип MediaTek спокойно поддерживает, помимо 5G, сети 2G, 3G и 4G. Первые устройства, оснащенные MediaTek 5G SoC скорее всего появятся на рынке не раньше 2020 года.