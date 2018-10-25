Новый процессор от компании MediaTek, Helio P70

MediaTek представит еще более мощный процессор Helio P70.

Они обещают что он в отличие от P60 на 10-30% выше рост в задачах AI и на 13% лучше общих задач. Новый чипсет построен на одном и том же 12-нм техпроцессе, но он работает как с его процессором, так и с его GPU на более высоких тактовых частотах. На стороне процессора четыре больших ядра Cortex-A73 теперь работают на частоте 2.1 ГГц. Между тем, графический процессор Mali-G72 теперь работает на частоте 900 МГц.

Helio P70 утверждает, что в популярных играх использует до 35% меньше мощности по сравнению с P60, несмотря на резкий скачок производительности. Energy Aware Scheduling + - это решение для управления температурой, которое обещает снизить рабочую температуру до 5 °C.