Новый проект Star Wars: Project Maverick

В интернете появилась информация о новой игре, которая получила название Maverick. Издательство Electronic Arts не официально анонсировала этот проект. Название проекта появился в бэкэнде PlayStation Store. Когда будет официальный анонс не известно.

Согласно аккаунту в Твиттере, был выложен постер с потенциально новой игрой Star Wars. На изображении изображен Мустафар, дом замка Дарта Вейдера, а также корабль Имперский Звездный Разрушитель.

Electronic Arts большей информацией не поделился. Но изображение говорит нам о том, что игра скоро будет представлена.