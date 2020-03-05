Новый проект Star Wars: Project Maverick

2020-03-05, Автор - Ramil; Продукт - Star Wars: Project Maverick; [67]
В интернете появилась информация о новой игре, которая получила название Maverick. Издательство Electronic Arts не официально анонсировала этот проект. Название проекта появился в бэкэнде PlayStation Store. Когда будет официальный анонс не известно.

Согласно аккаунту в Твиттере, был выложен постер с потенциально новой игрой Star Wars. На изображении изображен Мустафар, дом замка Дарта Вейдера, а также корабль Имперский Звездный Разрушитель.

Electronic Arts большей информацией не поделился. Но изображение говорит нам о том, что игра скоро будет представлена.

Комментарии и отзывы Star Wars: Project Maverick
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