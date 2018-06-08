Новый разрушительный трейлер Wreckfest

Хельсинки, Финляндия / Венна, Австрия 7 июня 2018: Всего одна неделя до окончания раннего доступа к Wreckfest и разработчики из Bugbear Entertainment представляют новый трейлер для всех тех, у кого бензин в крови.Wreckfest запускается 14 июня 2018 на PC и 20 ноября на PlayStation®4 и Xbox One.

И вот 5 лет спустя Wreckfest от разработчика Bugbear Entertainment наконец закончена. И за это стоит благодарить всех тех игроков, которые верили и поддерживали разработчиков, оставляли свои отзывы и принимали активное участие в разработке игры. И так, ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто принял участие в раннем доступе, оставлял комментарии и принимал участие в опросах.Но окончание раннего доступа также означает повышение цен. Хотя до 14 июня вы все еще сможете купить игру по прежнему ценнику.