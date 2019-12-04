Новый сканер отпечатков пальцев от Qualcomm может считывать два пальца одновременно

Qualcomm представила новую версию своего ультразвукового датчика отпечатков пальцев второго поколения, 3D Sonic Max. Фактически 3D Sonic Max может считывать два отпечатка пальца одновременно для дополнительной аутентификации.

Новый 3D Sonic Max должен избегать проблем с защитой экрана, фиксируя более четкие отпечатки пальцев при чтении из-за большого размера сканера. Пока еще не известно, какие компании будут использовать 3D Sonic Max в своих устройствах, хотя об этом должно появиться больше новостей в 2020 году.