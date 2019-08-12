Новый тип золота

2019-08-12, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Новый тип золота; [90]
Плавиться драгоценный металл начал при сжатии до 250 ГПа. Исследования проводились и при максимальном давлении в 330 ГПа.В ходе исследований золото подвергалось воздействию экстремального давления — до двух третей от давления, обнаруженного в центре нашей планеты. Структура золота начала изменения при 220 ГПа — значении, превышающим атмосферное давление Земли в 2,2 миллиона раз. Важной частью эксперимента являлось воздействие такой силы на образец на доли секунды.Ученые Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Вашингтонского института Карнеги выяснили, что золото способно менять свою структуру, если на него мгновенно оказать высокое давление. В таком случае хорошо известная объёмно-центрированная кубическая структура превращается в более открытую кристаллическую.


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