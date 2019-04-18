Новый трейлер Mortal Kombat 11 с Шао Каном

Mortal Kombat 11 выходит уже в следующий вторник, 23 апреля, на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Перед выходом игры анонсировали еще один трейлер посвященный Шао Кану.

Шао Кан, мелькавший в конце почти каждого трейлера Mortal Kombat 11, наконец обзавёлся собственным.

В ролике он орудует преимущественно здоровенным молотом, иногда переключаясь на копьё.

Один из главных антагонистов серии появится и в сюжетной кампании грядущего файтинга. Однако поиграть за него просто так не дадут — для этого нужно сделать предзаказ игры.