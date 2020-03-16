Новый трейлер игры Command & Conquer Remastered от Electronic Arts

Разработчики Electronic Arts выпустили новый трейлер игры Command & Conquer Remastered.

В трейлере компания раскрыла фанатам игры о главных изменениях игры в обновленной версии.

Игра Command & Conquer Remastered выйдет 5 июня 2020 года вместе с дополнениями Tiberian Dawn, Red Alert. Игра выйдет на двух площадках: Steam и Origin.

Разработчики заметно улучшили графику игры, перерисовали старые модели зданий, бойцов и окружения до разрешения в 4К. Ещё разработчики переделали боковое меню, а также схему управления с настройкой горячих клавиш и экран выбора заданий.

Тажке переработали мультиплеер под современные стандарты. Игроки смогут настраивать пользовательские матчи, участвовать в битвах один на один с подбором игроков, а также сражаться за место в таблице лидеров.

Из дополнительного контента разработчики решили добавить миссии из консольных версий.