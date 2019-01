Новый твердотельный накопитель M2 Samsung 970 Evo Plus

Корейский гигант электроники Samsung представил свой новейший твердотельный накопитель M2 Samsung 970 Evo Plus.

Твердотельный накопитель NVMe M2 поставляется в четырех конфигурациях - 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, причем на 2ТБ планируется выпустить только в апреле 2019 года. Samsung 970 Evo Plus имеет скорость последовательного чтения 3500 МБ / с и скорость последовательной записи 3300 МБ / с. Это означает то, что производительность Samsung 970 Evo Plus немного выше, чем у Samsung Evo Pro, который был выпущен до него. Ключевым фактором в 970 Evo Plus является его 96-слойный стек V-NAND, который является большим преимуществом по сравнению с 64-слойным стеком V-NAND, который наблюдается у его собратьев, 970 Evo и 970 Pro. Стоимость будет начинаться от 252 долларов.