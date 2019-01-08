Новый виниловый проигрыватель от компании Sony

Компания Sony представит новую модель проигрывателя.

PS-LX310BT - это беспроводной проигрыватель с поддержкой Bluetooth для воспроизведения виниловых пластинок через беспроводные колонки. Этот новый проигрыватель имеет переключатель выбора усиления, который позволит вам выбирать между низким, средним и высоким частотами - в зависимости от того, какой параметр лучше всего подходит для уровня звука записи, которую вы воспроизводите.

PS-LX310BT также имеет автоматический тональный рычаг, который опускается, находит канавку и запускает музыку за один шаг. Когда вы доберетесь до конца записи, тональный рычаг автоматически вернется в исходное положение. Также имеется встроенный фоно-предусилитель и USB-выход. Включение USB означает, что вы можете оцифровать свою коллекцию, чтобы иметь к ней доступ.