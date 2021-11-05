Новый внедорожник Volkswagen Taigo

VW запускает свой новый внедорожник в Великобритании, Volkswagen Taigo, по цене 21 960 фунтов стерлингов. Новый автомобиль будет поставляться с 1,0-литровым 95-сильным двигателем TSI от Volkswagen Taigo и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач в стандартной комплектации, также будут доступны другие варианты двигателей, а также шестиступенчатая механическая и семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Taigo Life начального уровня в стандартной комплектации щедро оснащается набором систем помощи водителю, обеспечивающих безопасность и надежность. К ним относятся система помощи при смене полосы движения, адаптивный круиз-контроль, система помощи при парковке с передними и задними датчиками парковки и многое другое. Снаружи его стильный дизайн дополняют 16-дюймовые легкосплавные диски Everett Black, передние противотуманные фары, светодиодные фары и черные рейлинги на крыше. Комфорт и удобство включают в себя проекционное освещение логотипа на зеркалах заднего вида автомобиля, многофункциональная камера, поясничная опора для удобных передних сидений, электрически складывающиеся зеркала заднего вида с электрообогревом и регулировкой, и многофункциональное рулевое колесо.

Стандартное комплектация Taigo R-Line основано на комплектации Taigo Life, предлагая спортивную альтернативу с 17-дюймовыми легкосплавными дисками Valencia и дизайном экстерьера R-Line с сделанными на заказ бамперами. Внутри присутствует больше элементов стиля R-Line, с черной обшивкой крыши, значками R-Line на ковриках и многофункциональным рулевым колесом R-Line. В то время как предметы роскоши, такие как окружающее освещение, 2-х зонный климат-контроль Climatronic, модернизированный 10,25-дюймовый дисплей приборной панели Digital Cockpit Pro и 8,0-дюймовая информационно-развлекательная система Discover Navigation. Водитель также может выбирать между профилями, чтобы изменить характеристики вождения автомобиля в соответствии с более спортивным или более расслабленным стилем вождения. Заднее защитное стекло добавляет динамичности облику Taigo и также входит в стандартную комплектацию Taigo Style.