Новый водяной знак Windows 11 предупреждает о несовместимом оборудовании

На этой неделе стало известно, что Microsoft в настоящее время экспериментирует с новым водяным знаком, который будет предупреждать пользователей об установке последней версии операционной системы Windows 11 на несовместимом оборудовании. Обнаруженный пользователем Twitter Albacore и доступный в последних предварительных сборках Windows 11, водяной знак должен отображаться на обоях рабочего стола, а также на целевой странице приложения настроек в Windows.

Водяной знак несовместимого оборудования с Windows 11 показывает сообщение « системные требования не выполнены » вместе с номером сборки ознакомительной или предварительной версии. Microsoft пока не объявила, намерена ли она сохранить и широко внедрить водяной знак Windows 11 для всех пользователей. Узнать, какое оборудование поддерживается Windows 11, а какое нет, по-прежнему сложно из-за путаницы при запуске Windows 11. Первоначально Microsoft запустила приложение для совместимости оборудования с Windows 11, но, к сожалению, вскоре после запуска его пришлось удалить из-за сложностей и путаницы, вызванных его запуском в системах.