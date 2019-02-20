Новинка Canon EOS RP

Камера способна снимать до пяти кадров в секунду в режиме серийной съемки, диапазон светочувствительности составляет от 100 до 40 000 с наличием расширенных значений ISO 50, 51 200 и 102 400.Представлена новая беззеркальная камера Canon EOS RP с полнокадровым датчиком на 26,2 Мп, автофокусом Dual Pixel AF и процессором DIGIC 8. Размеры устройства составят 132,5 х 85,0 х 70,0 мм, вес тела — 440 граммов, с аккумулятором — 485 граммов. Заявлена система оптической стабилизации изображения.Стоимость камеры составит 1599 долларов.