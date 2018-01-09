Новинка Lyra Voice

ASUS решила в этом году порадовать нас многими новинками, одна из них отличня колонка с оригинальными функциями. ASUS Lyra Voice совмещает в себе сразу несколько устройств. На первый взгляд может показаться, что это просто колонка, но это также и трёхдиапазонный mesh-роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 802.11ac. Кроме того, гаджет позволяет взаимодействовать с голосовым помощником Alexa от Amazon. Настройка и управление Lyra Voice и Lyra Trio осуществляется через фирменное мобильное приложение Lyra.