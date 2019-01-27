Новинка Mi Laser Projector

Работает MIJIA Laser Projector 4K под управлением фирменной операционной системы MIUI TV, используемой в телевизорах Xiaomi. Проектор поставляется вместе с пультом и поддерживает управление через фирменное приложение.Производитель уверяет, что срок службы устройства составляет 25 000 часов, а это почти 3 года беспрерывного использования. Контрастность картинки достигает 3000:1, а максимальная яркость составляет 1500 ANSI-люмен. Также заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10. Кроме того, аппарат оснащён двумя динамиками с поддержкой звучания Dolby Virtual Surround.Внешне MIJIA Laser Projector 4K практически не отличается от предшественника, только цвет корпуса изменился с белого на тёмно-серый. Проектор имеет ультракороткой фокусной линзой, позволяющей расположить его на близком расстоянии от стены: 49 см для 150-дюймовой картинки, 34 см для 120", 24 см для 100" и лишь 14 см для 80". При изменении расстояния фокусировка настраивается автоматически. Разрешение проецируемого изображения составляет 3840 х 2160 пикселей.Стоиомость смартфон состаивт 1500 тысяч рублей.