Новинка NVIDIA GeForce 1660 Ti

Новая модель будет построена на базе модифицированного чипа TU116 с 1408 ядрами CUDA (против 1536 у GTX 1660 Ti) и получит до 6 ГБ памяти GDDR6, а также один восьмиконтактный разъём для дополнительного питания. Видеокарте приписывают базовую тактовую частоту 1530 МГц (до 1785 МГц в режиме boost). Модели с заводским разгоном, по слухам, смогут «выжать» из GPU до 1860 МГц.Интернет-ресурс Videocardz опубликовал изображения нереференсных версий графического адаптера и поделился сведениями о спецификациях и цене GeForce GTX 1660.Стоимость составит 160 долларов.