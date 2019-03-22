Новинка Puppyoo T10 и его функции

Основная насадка с прямым приводом и вращающейся щёткой помогает эффективно избавляться от пыли, шерсти и волос с любых поверхностей. Кроме того, она оснащена LED-подсветкой для уборки в тёмных местах. Также в комплекте имеются варианты насадок для труднодоступных мест и гибкий шланг длиной 150 см. Хранится пылесос вертикально на специальной док-станции с автоматической зарядкой.Puppyoo T10 — беспроводной пылесос, в котором используется бесщеточный двигатель мощностью 250 Вт, расположенный в верхней части устройства вместе с контейнером для мусора с циклонической системой фильтрации. Такое решение позволяет отсоединять длинную телескопическую трубку для уборки мебели с помощью небольшой гибридной насадки со встроенной щеткой.Puppyoo T10 — новый беспроводной пылесос с мотором на 250 Вт, циклонным фильтром, несколькими универсальными насадками и 45 минутами беспрерывной работы.Стоимость вакуумного безмешкового робот-пылесоса будет 11 700 рублей.