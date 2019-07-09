Новинка Qualcomm 215

Мобильная платформа Qualcomm 215 включает 64-битный центральный процессор с четырьмя ядрами Cortex A53 с частотой до 1,3 ГГц. По заверениям производителя, в сравнении со Snapdragon 212 быстродействие выросло на 60%. За работу с графикой отвечает видеоускоритель Adreno 308, поддерживающий воспроизведение видео в разрешении до 1080p. Производительность в играх выросла на 28%. В состав чипсета также входит модем Snapdragon X5 с поддержкой LTE Cat 4 (до 150 Мбит/с на загрузку и до 50 Мбит/с на отдачу), двух активных SIM-карт, Ultra HD Voice Calls и VoLTE. Такие устройства могут оснащаться двойными камерами, экранами высокого разрешения, NFC и поддержкой быстрой зарядки.О стоимости новинки пока неизвестно.