Новинка Radeon RTX 5700

В видеокартах Radeon RX 5700 реализована технология увеличения резкости изображения Radeon Image Sharpening, которая минимизирует эффект «замыливания» при постобработке игровых сцен. За детализацию картинки отвечает технология Fidelity FX, автоматически корректирующая низкоконтрастные области изображений и устраняющая артефакты. Новые ускорители также придутся по душе киберспортсменам, так как Radeon Anti-Lag помогает снизить время задержки изображения на 31%Вся линейка поддерживает DirectX 12 и позволяет с комфортом проходить игры в разрешении до 1440p. По сравнению с прошлым поколением, новая микроархитектура RDNA обеспечивает прирост тактовой частоты в 25% и снижение энергопотребления в 1,5 раза. Спецэффекты, текстуры, свет и тени теперь выглядят намного реалистичнее и отображаются при высокой частоте кадров. О стоимости новинки пока неизвестно.