Новинка Razer Kraken (2019)

Амбушюры с охлаждающим гелем обеспечивают комфортное ношение даже при продолжительных игровых сессиях, ушки наушников выполнены из специального «дышащего» материала. В конструкции новинки предусмотрены также специальные каналы для дужек очков.Особенности Razer Kraken (2019) — алюминиевый корпус с плотной подкладкой на оголовье, большие 50-мм динамики, регулятор громкости на проводе и выдвижной микрофон с высокой чувствительностью, отчётливо передающий звук даже в условиях повышенного шума.Частотный диапазон: 12 Гц — 28 000 Гц.Динамики: 50 мм, c неодимовыми магнитами.Стоимость составит 80 долларов.