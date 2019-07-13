Новинка Shoelace и его функции

Пробная версия Shoelace находится на стадии тестирования и призвана помочь пользователям найти людей по интересам для совместного посещения спортивного мероприятия, шоу или похода в кино. Девиз социальной сети — «Найдите людей, с которыми у вас есть общие интересы». В Shoelace есть возможность создания списка событий, в которых вы участвуете — с возможностью приглашения друзей и других пользователей. Дополнительно предусмотрен календарь предстоящих ивентов.Ещё в 2011 году Google пыталась завоевать аудиторию с аналогичным по функциональности сервисом Schemer. Через три года социальную сеть закрыли. Теперь же компания пробует её перезапустить.Преуспевая на рынке мобильных операционок и поисковых систем, Google пока не смогла разработать социальную сеть, которая пользовалась бы у пользователей таким же успехом, как Facebook или LinkedIn. Но компания не сдаётся и представила свою третью по счету попытку в этой области.О стоимости новинки пока неизвестно.