Новинка Xiaomi Mi Power 3

2019-03-17, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Xiaomi Mi Power 3; [91]
Xiaomi Mi Power 3 ёмкостью 10 000 мАч выполнен в компактном алюминиевом корпусе и доступен в серебристом и чёрном цветах. Все ключевые элементы расположились с одной стороны: кнопка питания, 4 светодиодных индикатора для отображения уровня заряда и три разъёма. Обычный USB Type-A служит только для зарядки других устройств с максимальной выходной мощностью 18 Вт. Симметричный USB Type-C можно использовать как для зарядки самого аккумулятора, так и других гаджетов с максимальной мощностью до 18 Вт. micro-USB также работает в обе стороны: 15 Вт на приём и 18 Вт на отдачу.Представленный в начале года внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power 3 Pro на 20 000 мАч, способный заряжать ноутбуки, обзавёлся более доступной версией Mi Power 3. В сравнении с выпущенным еще в 2016 году Mi Power 2 он получил дополнительный разъём USB Type-C с поддержкой двусторонней быстрой зарядки, сохранив при этом компактные габариты.Стоимость смартфона составит 18 долларов.


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