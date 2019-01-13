Новинка iRobot Roomba e5

Пылесосы iRobot официально поставляются в Россию и имеют гарантию от производителя. Это значит, что в случае любых неполадок в работе вы можете обратиться за помощью к сертифицированным специалистам, в том числе и для обновления устройства с целью расширения его возможностей. На российском складе имеются компоненты для всей актуальной линейки, а значит ремонт будет сделан в кратчайшие сроки.Всё управление роботом осуществляется через фирменное мобильное приложение с поддержкой русского языка iRobot Home. В нём можно выбрать режим, настроить график уборок и указать область, где пылесосу нужно будет прибраться.Обычно роботы-пылесосы работают по строго выставленной пользователем схеме, но iRobot Roomba e5 умеет анализировать собранные данные и самообучаться. Например, он определяет места, которые обычно загрязнены больше других и в них убирается тщательнее, чем в остальных. При низком заряде или по окончании работы он самостоятельно отправляется к док-станции на подзарядку. Вся забота о пылесосе сводится к редкой очистке щёток от волос и промывке пылесборника.Пылесос оборудован сенсорами и датчиками, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве и избегать столкновений с препятствиями. Он проедет между ножек столов и стульев, стараясь убрать везде без исключения. Производитель предусмотрительно оснастил его специальной щёткой для труднодоступных мест вроде стен или углов, где зачастую собирается больше всего пыли.О стоимости смартфона пока неизвестно.