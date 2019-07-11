Новинка концепт-кар EXP 100 GT

В отделке салона использовано натуральное дерево возрастом 5 тысяч лет, шерсть и текстильный заменитель кожи. За настройку передних сидений отвечает фирменная электроника, способная изменять положение кресел на основе биометрических данных водителя и пассажира, включая частоту пульса и артериальное давление. В багажнике размещён блок воздухоочистителя, а особая конструкция потолочного люка собирает солнечные лучи и проецирует световой поток в салон по оптическому кабелю.«Сердцем» концепта стали четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо) общей мощностью 1400 лошадиных сил: по заявлению производителя, они способны разогнать EXP 100 GT до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 300 км/ч, а дальность хода — 700 километров. Функция быстрой зарядки позволяет «заправить» встроенные аккумуляторы до 80% за 15 минут.Кузов элитного авто длиной 5,8 метра с поднимающимися дверями выполнен из алюминия и углеволокна, благодаря чему конструкторам удалось снизить вес модели до 1900 килограммов. Решётка радиатора и конические фары содержат в общей сложности шесть тысяч LED-ламп. Задние фонари выполнены на основе органических светодиодов. EXP 100 GT оснащен функцией автопилота и голосовым ассистентом с поддержкой жестового управления.Элитный автомобиль с четырьмя электродвигателями и гоночной динамикой, по словам его создателей, обеспечит до 700 километров пробега на одном заряде аккумуляторов.О стоимости новинки пока неизвестно.