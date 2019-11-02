Новинка от F+ Ezzy Trendy1

Компания F+ выпустила недорогую модель, с хорошим аккумулятором.Очень многие покупатели давно ждали отечественные модели кнопочные новинки пришли на рынок с хорошей начинкой. F+ Ezzy Trendy 1 является простеньким кнопочным телефоном в форме раскладушки. Корпус новинки имеет белую, красную и серую расцветку. Дисплей имеет размер 2,4 дюйма при разрешении 320 х 240 пикселей. Гаджет располагает аккумулятором на 800 мАч, Bluetooth-модулем, слабой камерой на 0,3 МП и mp3-плеером.Стоимость новинки составит 1750 рублей.