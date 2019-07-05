Новинка от компании Nomu LM180

Телефон имеет в наличии светодиодный фонарик, камеру на 2 МП, симметричный порт USB-C и довольно громкий динамик (110 дБ). За питание отвечает батарея на 2800 мАч.Еще одним достоинством новинки является надежная защита корпуса. Аппарат защищен от пыли и влаги по уровню IP68, что подразумевает сохранение работоспособности после 60-минутного пребывания на глубине до двух метров. Также имеется защита от повреждений, соответствующая военному стандарту MIL-STD-810G. Устройству не страшны падения с полутораметровой высоты, высокие (60 градусов) и низкие (20 градусов) температуры.Новинку оснастили дисплеем, обеспечивающим разрешение 320 х 240 пикселей. Размер диагонали составляет 2,4 дюйма. Как правило, кнопочные телефоны на Android-платформе имеют обычный экран. Модель Nomu LM 180 является исключением, поскольку здесь установлена сенсорная панель. Таким образом, управление осуществляется и через нажатие кнопок, и через прикосновение к матрице.О стоимости новинки пока неизвестно.