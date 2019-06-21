Новинка от компании Samsung Galaxy Note10

Samsung также представит и продвинутую версию гаджета под названием Galaxy Note10 Pro с 6,75-дюймовым дисплеем, камерой с четырьмя сенсорами, накопителем UFS 3.0 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.Список предполагаемых спецификаций будущей новинки включает процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона), до 12 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie из коробки. Аппарату приписывают габариты 151 х 72 х 7,9 мм и отсутствие выделенной кнопки для запуска голосового ассистента Bixby.На нижнем торце смартфона находятся решетка динамика, порт USB Type-C и гнездо для стилуса S Pen. Лоток SIM-карты разместился на верхней грани рядом с дополнительным микрофоном. 3,5-мм аудиоразъема аппарат не получит — по слухам, Samsung планирует отказаться от этого гнезда и в последующих ревизиях гаджетов.О стоимости новинки пока неизвестно.