Новинки мини-ПК от компании Beelink

Стационарный компьютер практически универсален, но занимает много места. Ноутбук невелик по размеру, его удобно носить с собой, но его возможности ограничены. Но сегодня существуют устройства, сочетающие в себе универсальность обычного компьютера с мобильностью ноутбука. Речь идет о мини-ПК – компактных компьютерах с высокой производительностью. На производстве таких устройств специализируется компания Beelink которая основана в Китае в 2011 году. Она регулярно создает новые модели и в 2024 году тоже появилось несколько новинок, которые стоит рассмотреть подробно.

GTi14 Ultra

Как и все мини-ПК, Beelink GTi14 Ultra отличается небольшими размерами, он всего 158x158x 56 мм, оснащен встроенным блоком питания на 145 Вт, благодаря чему пользователю потребуется лишь кабель. Основу устройства составляет процессор Intel Core Ultra 9 185H, поддерживается частота до 96 ГБ ОЗУ.

Портов и слотов у мини-ПК довольно много:

  • USB-C 3.2.
  • SD.
  • USB4.
  • HDMI.
  • Wi-Fi 7.
  • Bluetooth 5.4.
  • по два слота для SSD и ОЗУ.

Основная особенность этой модели – полноценный слот PCIe x8, с помощью которого подключается внешняя видеокарта. Расположен он в нижней части компьютера и прикрыт специальной шторкой.

SER 8

Компактный компьютер Beelink SER 8 предназначен в первую очередь для игр. От предыдущих моделей из данной серии его отличает новый дизайн корпуса, несколько напоминающий о продукции Apple. На передней панели удобно расположено все, что должно быть под рукой:

  • тумблер включения и выключения;
  • кнопка для сброса настроек BIOS;
  • порт USB 3.2;
  • разъемы Type C и Type A.

Еще два порта USB и разъем Type A находятся на задней панели, здесь же расположен дополнительный разъем аудио. Компьютер содержит процессор Ryzen 7 8845HS, твердотельный накопитель объемом в один терабайт, а также графический процессор Radeon 780M.

SEi14

Мини-ПК Beelink SEi14 стал началом новой линейки, характеристики которой весьма впечатляют:

  • процессор Intel Core Ultra 5;
  • быстрый твердотельный накопитель PCIe 4.0 x4;
  • оперативная память объемом в 32 Гб.

Серебристый алюминиевый корпус не только обеспечивает прочность, но и смотрится очень элегантно. Возможность подключения внешнего eGPU посредством Thunderbolt 4 наверняка заинтересует геймеров.

В каталоге на официальном сайте https://bee-link.ru/catalog/mini-pc вы можете купить эти и другие мини-ПК от Beelink, способные удовлетворить любые потребности пользователей.

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