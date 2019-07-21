Новинки от Ruark – «Младший флагман» R5 и эксклюзивные расцветки R1

Британский бренд Ruark, хорошо знакомый ценителям акустических решений класса High-End, частенько радует поклонников свежим взглядом на классические модели.

К нам приехала система «все-в-одном» R5. Предлагает пользователям действительно флагманский функционал по очень привлекательной цене. Новинка получила встроенный усилитель класса A-B и использует конфигурацию 2.1. Новинка совместима с множеством источников контента: стриминговое вещание, подключение по Bluetooth aptX HD и USB, CD-плеер, DAB/FM и интернет-радио, аналоговые и цифровые входы. Что говорить, тут даже есть собственный встроенный ММ-фонокорректор! По сумме характеристик R5 выглядит очень привлекательно, причем «пятерка» одинаково хороша и в составе домашней медиасистемы при подключении к ТВ, и в роли солирующего инструмента. Стоимость модели на старте продаж составляет 84.990 рублей.

До нашего рынка добрались две уникальных версии базовой аудиосистемы R1. Эксклюзивные варианты расцветки Burnt Saffron и Wild Plum были выпущены ограниченным тиражом – на весь мир приходится всего по 500 устройств – и потому представляют особенную ценность для любителей нестандартных решений. Специальная цена в 29.990 рублей кажется даже заниженной.Компактное Bluetooth-радио Ruark R1 может похвастать встроенным усилителем класса А-В, наличием FM-тюнера и входа типа Aux для внешних источников, отдельным выходом на наушники, 10 пользовательскими пресетами для любимых станций и высококлассным широкополосным динамиком.