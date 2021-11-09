Новое DLC Deadlands Prologue для The Elder Scrolls Online выйдет 16 ноября

Игроки The Elder Scrolls Online, с нетерпением ожидающие появления следующей главы в продолжающейся сюжетной линии Deadlands DLC менее чем через неделю, 16 ноября 2021 года, могут быть заинтересованы в бесплатном прологе Deadlands. Во время которой таинственная Дремора Лирант Убийца глупцов призвала вас помочь ей исследовать дагонический культ, известный как Орден Пробуждающегося Пламени. Во время двух уникальных прологовых заданий вы сможете раскрыть последние планы Мерунеса Дагона относительно Нирна, встретить новых устрашающих врагов и начать приключение, которое приведет вас к самому Обливиону.

В грядущем DLC Deadlands вы сможете исследовать собственное царство Мехрунеса Дагона - Обливион и сражаться, чтобы раскрыть его планы в отношении людей Тамриэля. Помимо самолета Дагона, вы также можете исследовать город Фаргрейв, «безопасное убежище» для даэдра и смертных, которое существует в царстве между мирами. В DLC Deadlands у вас будет возможность узнать, на что на самом деле похожа жизнь даэдра, которые называют Обливион своим домом, и вербуют новых таинственных союзников в вашей борьбе против Принца Разрушения.
Комментарии и отзывы Deadlands Prologue
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