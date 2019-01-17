Новое беспроводное зарядное устройство Tesla

Tesla выпустила свою первую настенную беспроводную установку с разъемом NEMA 14-50 для зарядки электромобилей.

Тесла утверждает, что его домашнее зарядное устройство может похвастаться 40-амперной (9,6 кВт) мощностью на 25 процентов быстрее, чем автомобильные модели Model S, Model X и Model 3 на 25% быстрее, чем мобильный разъем компании Gen 2, который входит в стандартную комплектацию электромобилей. Как и в случае существующей проводной опции Tesla, преимущество нового устройства заключается в том, что оно позволяет хранить разъём в автомобиле для использования во время путешествий. Уникальным является то, что подключаемый штекер NEMA 14-50 можно брать с собой. Новое зарядное устройство стоит 500 долларов.