Новое обновление 1.1.1 в Apex Legends

Разработчики Apex Legends загрузили новый патч в основной клиент игры. В нем персонажам Caustic и Gibraltar добавили новую пассивную способность, усилили винтовку Havoc и ослабили пулемет Spitfire.
Список изменений:
- Gibraltar и Caustic получили пассивное умение Fortified — теперь они получают на 10% меньше урона;
- газ Caustic теперь наносит больше урона, а его ультимейт можно бросить дальше;
- увеличили прочность личного щита Gibraltar;
- уменьшили штраф к урону за попадание в ногу из снайперской винтовки;
- уменьшили отдачу снайперских винтовок;
- увеличили скорострельность и объем магазина Longbow;
- увеличили объем магазина Havoc и повысили его урон в альтернативном режиме стрельбы;
- уменьшили объем магазина Wingman;
- уменьшили урон и расширенный объем магазина Spitfire;
- легендарная версия Havoc теперь имеет 1x-2x прицел и перк Turbocharger;
- легендарная версия R-301 теперь имеет 1x-2x прицел;
- легендарная версия Wingman теперь имеет прицел Digital Threat.